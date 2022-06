Chiavetta USB 128GB Dual Mode: per averla bastano solamente 23 euro

La chiavetta USB SanDisk da 128GB si caratterizza per dimensioni e peso estremamente contenuti, oltre che per una costruzione che garantisce totale compatibilità con qualunque dispositivo: l’ingresso USB 3.1 e l’uscita USB C ti consentiranno di utilizzarla sempre e dovunque per memorizzare e copiare rapidamente un gran numero di file o contenuti di elevate dimensioni.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto formidabile del 36%, la chiavetta USB sarà tua con poco più di 23 euro ed un risparmio di ben 14 euro.

Chiavetta USB SanDisk Dual Mode da 128GB in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

La chiavetta USB 2-in-1 è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e di un connettore USB tradizionale di Tipo A.

Sposta i tuoi contenuti con estrema facilità tra smartphone, tablet e Mac con USB C e computer con USB A. Libera spazio sulla memoria d’archiviazione del tuo dispositivo ed effettua il backup automatico delle foto con l’app Memory zone di SanDisk. L’apparecchio garantisce elevate prestazioni in fase di funzionamento, con velocità di lettura pari a ben 150 MB/sec.

Fatti guidare dall’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa la tua nuova chiavetta USB SanDisk Dual Mode da 128GB: oltre ad un importante risparmio di spesa, la riceverai in brevissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.