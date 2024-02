Chiavetta USB 128GB: doppia uscita per usarla con TUTTO (20€)

La chiavetta USB Sandisk da 128GB a doppia uscita si distingue per specifiche tecniche in grado di assicurare una completa versatilità durante l’utilizzo. Potrai sfruttarla tramite l’uscita USB C o eventualmente con la tradizionale uscita USB 3.1, per una compatibilità totale con qualunque dispositivo. Va sottolineata anche l’elevata quantità di spazio interno su cui memorizzare file a volontà ed in tempi rapidissimi: difficile trovare di meglio spendendo così poco.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: effettua l’acquisto su Amazon e, merito di un gradito sconto del 4%, la chiavetta USB Sandisk sarà tua ad un prezzo di circa 20 euro.

Torna su Amazon la chiavetta USB Sandisk a 2 uscite

Le straordinarie prestazioni della penna USB SanDisk ti permetteranno di trasferire file ad una velocità in grado di raggiungere i 150 MB/s tra smartphone, tablet, PC e Mac equipaggiati con porte USB di tipo C. Questa imperdibile chiavetta USB offre ben 128GB di spazio su cui copiare tutto ciò che ti serve: video, musica o documenti che potrai utilizzare altrove, liberando memoria sul dispositivo d’origine.

Crea ed organizza copie di backup dei tuoi file sfruttando l’applicazione SanDisk Memory Zone, disponibile senza alcuna spesa sul Google Play Store. Ascolta l’istinto, prima che le scorte disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB Sandisk da 128GB a doppia uscita: prezzo ulteriormente ridotto e spedizione a casa in men che non si dica.