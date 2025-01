Chiavetta Lexar con lettore d'impronte: sicurezza al TOP e prezzo minuscolo

Lexar JumpDrive Fingerprint F35 PRO è una soluzione pratica e sicura per archiviare i tuoi dati, proteggendoli al massimo. Attualmente in offerta su Amazon a 39,99€ invece di 49,99€, questa chiavetta USB da 64GB combina velocità di trasferimento elevate, tecnologia avanzata di riconoscimento delle impronte digitali e un design compatto. Proteggi i tuoi file importanti con stile e approfitta dell’offerta esclusiva: completa ora l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Grazie al sensore di impronte digitali integrato, puoi registrare fino a 10 ID diversi, consentendo l’accesso a una parte della memoria solo a te e alle persone di tua fiducia. Questa funzione aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, assicurando che i tuoi file sensibili rimangano al sicuro da accessi non autorizzati.

Oltre alla sicurezza, questa unità flash offre prestazioni eccezionali. Con velocità di lettura fino a 300 MB/s e di scrittura fino a 150 MB/s, puoi trasferire rapidamente foto, video e documenti di grandi dimensioni senza lunghe attese. La compatibilità con l’interfaccia USB 3.0 garantisce trasferimenti dati rapidi ed efficienti, rendendo questa chiavetta ideale per professionisti e studenti che necessitano di spostare frequentemente file tra dispositivi.

Il design elegante e compatto di Lexar JumpDrive Fingerprint F35 PRO la rende facile da portare con te ovunque. La struttura robusta assicura una lunga durata, proteggendo i tuoi dati anche durante gli spostamenti. Inoltre, la capacità di 64GB offre ampio spazio per archiviare una vasta gamma di file, dalle presentazioni lavorative ai ricordi fotografici più preziosi.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare la sicurezza e l’efficienza del tuo storage dati. Con uno sconto Amazon super interessante, questa ottima chiavetta USB è disponibile a soli 29,99€. Assicuratela adesso, semplicemente completando il tuo ordine. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.