Chiavetta 256GB per Android, iPhone, tablet e PC: il prezzo è SHOCK (23€)

Questa utilissima chiavetta USB per smartphone Android, iPhone, ma anche per tablet e PC costa niente ed è di pazzesca utilità. Ben 256GB di spazio di archiviazione a disposizione per conservare e spostare file in tutta facilità e soprattutto molto velocemente.

Grazie allo sconto del 52%, puoi portarlo a casa a 23,99€ appena invece di 49,99€. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Te l’accaparri a mini prezzo e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Semplicissima da utilizzare, è dotata di doppia uscita USB. Una è di tipo USB A per la connessione rapida al PC mentre l’altra è di tipo Lightning: potrai collegare rapidamente il dispositivo ad iPhone e tablet. In dotazione, ricevi anche 2 adattatori, che ti permetteranno di ottenere una terza uscita, di tipo USB C, per il collegamento a dispositivi Android o portatili di ultima generazione.

Uno spazio di archiviazione enorme a tua disposizione, da ben 256GB, perfetto per effettuare backup e spostamenti rapidi di file. Conserve quello che per te è più importante e portalo sempre con te, grazie alle dimensioni super contenute del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.