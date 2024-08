ChatGPT raddoppia: sono oltre 200 milioni gli utenti attivi ogni settimana

A due anni dal lancio di ChatGPT, l’Intelligenza Artificiale generativa di OpenAI si conferma come una delle più popolari al mondo superando il traguardo di 200 milioni di utenti attivi settimanali. E senza contare quelli che verranno: si prevede infatti che Apple contribuirà a far crescere ulteriormente quei numeri con l’attivo di iOS 18.

Numeri raddoppiati in meno di un anno

Un portavoce di OpenAI ha confermato al portale Axios che il numero di utenti attivi di ChatGPT a settimana è raddoppiato da novembre dell’anno scorso, passando da 100 milioni a 200 milioni. Sempre secondo l’azienda, il 92% delle aziende Fortune 500 utilizza i prodotti di OpenAI.

Anche l’uso dell’API ChatGPT è raddoppiato dal lancio di GPT-4o Mini a luglio, forse perché si tratta di un modello significativamente più economico e anche più prestante del predecessore, GPT-3.5. Sebbene si tratti di numeri già di per sé impressionanti, è probabile che entro la fine dell’anno siano destinati a crescere ancora di più e in parte grazie ad Apple.

Allo scorso WWDC 2024, infatti, l’azienda ha annunciato che il suo prossimo sistema operativo – iOS 18 – integrerà ChatGPT tra le funzionalità di Siri. Ciò significa che quando Apple Intelligence non sarà in grado di rispondere a una domanda, Siri si avvarrà di ChatGPT per trovarne la risposta.