Cerchi uno smartphone BUONO ma che costi poco? Samsung Galaxy A14 è qui per te!

Se stai cercando un nuovo smartphone di fascia bassa che funzioni bene, che costa poco, con un buon design, un ottimo comparto fotografico composto da diversi sensori all’avanguardia, oggi abbiamo una soluzione che farà sicuramente al caso tuo. Parliamo dell’ottimo Samsung Galaxy A14, un dispositivo low-cost che grazie agli sconti di Amazon te lo puoi portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 145,00€ e pensa che non pagherai neanche le spese di spedizione.

Samsung Galaxy A14: ecco perché devi comprarlo

La consegna con Amazon è gratuita e potrai anche scegliere di fartelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come detto, non pagherai la spedizione ma avrai diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni su base mensile a tasso zero solo per gli account abilitati) e infine potrai godere di una garanzia di due anni.

C’è lo schermo LCD FullHD+ da 6,6 pollici Infinity-V che permette di avere un’esperienza ultra-vivida. Il design è minimalista al punto giusto, la back cover è in plastica e ci sono 4 GB di RAM oltre a 128 GB di memoria interna, espandibile con la microSD. Il processore octa-core fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sul Play Store. La batteria è da 5000 mAh che ti assicura un’autonomia mostruosa di oltre due giorni con una singola carica. Dulcis in fundo, c’è una fotocamera composta da tre sensori all’avanguardia; il principale è da 50 Megapixel e realizza foto nitide e cristalline.

Se sei interessato/a all’acquisto, fai presto: le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. A soli 149,00€ questo smartphone è un vero best buy; è il telefono che tutti stanno comprando quindi non pensarci troppo.

