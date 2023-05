Centrale elettrica solare PREMIUM Bluetti a prezzo mini: elettricità gratis

Hai mai pensato di avere la tua fonte di energia elettrica portatile ovunque tu vada? E se ti dicessi che esiste un prodotto in grado di offrirti questo e molto altro ancora? Parliamo della centrale elettrica solare Bluetti EB3A, il tuo nuovo compagno di viaggio per l’energia pulita e rinnovabile.

Ora su Amazon a 478€ circa, si tratta di un prodotto di altissima qualità che ti permetterà di risparmiare sulla bolletta della luce. La spedizione è gratuita e il kit include anche un pannello solare portatile: non dovrai comprarlo a parte! Completa l’ordine al volo per approfittarne, l’occasione è troppo ghiotta!

Ma quali sono i vantaggi concreti dell’utilizzo di questo tipo di prodotto? Innanzitutto, ti permetterà di avere un’energia pulita e rinnovabile ovunque tu sia, senza dover dipendere dalle reti elettriche tradizionali. Inoltre, grazie alla sua portabilità, potrai utilizzarla anche durante i tuoi viaggi, campeggi o escursioni all’aperto.

Ma non solo: questa centrale elettrica solare è in grado di alimentare qualsiasi dispositivo elettrico con una potenza massima di 600 watt, quindi non dovrai preoccuparti di dover scegliere tra ciò che vuoi alimentare e ciò che devi lasciare a casa. Inoltre, grazie alla sua capacità di 268Wh/, l’autonomia energetica non sarà un problema. A disposizione, per i tuoi device, hai 8 ingressi:

2 porte DC;

1 presa accendisigari;

2 porte USB A;

1 ingresso USB C 100W;

1 presa Schuko 230 AC;

1 piastra di ricarica wireless;

BONUS: una potente torcia.

Ma non finisce qui: la Bluetti EB3A è dotata di una serie di funzioni avanzate, tra cui un display LCD che ti permette di monitorare in tempo reale la carica della batteria e la potenza in uscita.

Il prezzo di questa centrale elettrica solare è già molto competitivo, soprattutto se consideriamo il valore aggiunto rappresentato dal pannello solare portatile incluso. E con l’offerta su Amazon a soli 478€, non puoi perdere l’opportunità di acquistare un prodotto così versatile e di alta qualità. Non perdere altro tempo, completa l’ordine adesso e acquistala finché è in promozione, le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.