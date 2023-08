Centrale elettrica solare completa di tutto a prezzo WOW su Amazon (199€)

Quella di ALLPOWERS è una centrale elettrica solare portatile è un dispositivo che non può mancare nelle tue avventure all’aperto. Attualmente in sconto su Amazon a 199€ invece di 299€, questo generatore solare è dotato di una batteria al litio da 154Wh e offre una potenza in uscita di 200W.

Il kit è composto da una station (completissima) e da un comodissimo pannello solare da 60W. Un set completo, che difficilmente è possibile prendere a questo prezzo: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo con spedizioni assolutamente gratuite. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Ecco alcuni motivi per cui dovresti considerare l’acquisto di questo straordinario prodotto:

Diverse porte di collegamento: la station è dotata di 1 porta AC, 2 porte USB, 1 porta USB-C e un caricabatterie wireless. Puoi caricare la maggior parte degli smartphone e altri dispositivi abilitati Qi;

3 modalità differenti per ricaricare la station: Può essere caricato dal pannello solare in 5-6 ore o collegato alla presa a muro. Con il caricabatterie rapido PD, sono necessarie solo 2,5-3,5 ore;

Alta Efficienza: Il pannello solare monocristallino da 60W (incluso in confezione) ha un'efficienza fino al 23.5%, fornendo abbastanza corrente per caricare i tuoi dispositivi;

Portatile e Versatile: Con dimensioni di 20L x 17l x 5H cm, è ideale per la pesca, il campeggio, le emergenze e i viaggi.

Sostenibilità Ambientale: Utilizzando l’energia solare, contribuisci a ridurre l’impronta di carbonio e promuovi un futuro più sostenibile.

Insomma, questa centrale elettrica solare portatile è un investimento intelligente per chi ama l’avventura e ha bisogno di una fonte di energia affidabile e portatile. Con una vasta gamma di uscite e un’alta efficienza, a questo prezzo è imperdibile: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. La prendi a 199€ appena invece di 299€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce però, la disponibilità residua è limitata.

