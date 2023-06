Centrale elettrica solare COMPLETA a 289€: prezzo incredibile su Amazon

Su Amazon c’è finalmente la possibilità di prendere un’ottima centrale elettrica solare completa, del noto brand Ctechi, che ti permetterà di ottenere energia elettrica dal sole praticamente ovunque ti trovi. Il kit che riceverai è infatti composto da station all in one (che integra batteria, regolatore di carica, inverter e varie uscite) e pannello solare.

Sfruttando i coupon, si parte da appena 289€ per ogni set e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite da venditore terzo in pochissimi giorni. Per approfittarne, basta scegliere il modello più consono alle tue esigenze.

Ricorda: quando ti colleghi alla pagina del prodotto, è fondamentale spuntare il coupon prima di mettere il prodotto nel carrello. Solo in questo modo, potrai ottenere il prezzo più basso possibile. Guarda l’immagine d’esempio per capire come fare.

Di seguito, i modelli in offerta. A cambiare è la potenza della station e del pannello solare. In generale, i prezzi sono tutti incredibilmente convenienti. Dai un’occhiata:

Ogni centrale ti offre porte 2 porte USB di tipo A e una USB C per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi. Inoltre, c’è una vera e propria presa Schuko (come quelle di casa) alle quali collegare gli altri oggetti. Per finire, c’è anche una comoda torcia integrata.

La versione da 600W supporta una potenza di picco di 1200W: potrai collegare anche piccoli elettrodomestici quindi e alimentarli senza alcun problema. In effetti, la possibilità di accaparrarselo a 379€ – guardando i prezzi della concorrenza – rende questo kit il più ghiotto dei 3 in promozione.

Ad ogni modo, tutte le straordinarie promozioni sulle centrali elettriche solari portatili di Ctechi sono estremamente interessanti. Scegli la tua e completa l’ordine adesso su Amazon, prima che la promozione finisca. Ricevi tutto con spedizioni gratis, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

