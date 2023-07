Cavo USB Type C PIATTO: con 2€ hai risolto i tuoi problemi, fino a 66W

Se sei alla ricerca di un nuovo cavo USB Type C perché il tuo ha deciso di andare in pensione, hai l’occasione della tua vita proprio davanti agli occhi e soprattutto la possibilità di risparmiare tantissimo per un prodotto che ne vale decisamente la pena. Questo modello che ti sto presentando è innovativo perché non ti darà mai problemi neanche quando utilizzi lo smartphone mentre è in carica. Come mai? Grazie al suo spinotto orizzontale.

Prima di scoprire nei dettagli cosa ti riserva, ti faccio sapere che lo trovi su Amazon a soli €2,87 grazie al coupon che spunta in pagina.

Le spedizioni, con i servizi Prime sono completamente gratuite oltre che rapide in tutta Italia.

Cavo USB Type C: tutto quello di cui hai bisogno a portata di mano

Questo cavo USB Type C è comodissimo da portare in giro e da utilizzare in casa. Compatibile con qualsiasi dispositivo tu abbia a portata di mano, non ti fa rinunciare né alla sicurezza né alla velocità il che non può che essere fantastico.

Lungo 0.5 metri è comodo anche quando sei fuori visto che se hai un powerbank, lo colleghi e non lo devi attorcigliare per renderlo corto il necessario.

Tuttavia, ciò che lo rende veramente unico è il suo connettore orizzontale. Come puoi vedere dalle foto, non si sviluppa in lunghezza come i più classici ma rimane piatto. Grazie a questa caratteristica non solo puoi utilizzare il dispositivo anche mentre sei a letto, ad esempio, ma eviti finanche di rompere il connettore. Cosa significa? Che ti durerà una vita e mezza.

Oltre a questo ti faccio sapere che è anche ricoperto da un intreccio di nylon per tutta la sua lunghezza per renderlo definitivamente indistruttibile.

Come ti dicevo, poi, supporta a pieno la ricarica rapida fino a 66W per conoscere ben pochi limiti. Pertanto puoi utilizzarlo con tablet, smartphone, accessori e tutto il resto che ha un’entrata USB Type C.

Cosa stai aspettando? La tua occasione è qua: collegati su Amazon dove non devi far altro che spuntare il coupon. Prezzo finale per il tuo cavo USB Type C solo 2,87€.

