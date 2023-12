Cavo USB C Lightning per ricarica rapida su iPhone, 2m a soli 8€ (MFi)

Non rinunciare alla ricarica rapida sul tuo iPhone, Apple ti permette di avere sempre il meglio quindi tu approfitta di questo Cavo USB C a Lightning di RAVIAD con certificazione MFi. Sicuro, resistente e indispensabile. Lungo 2 metri, ti regala tutto quello di cui sei in cerca.

Visto che su Amazon è disponibile ad un prezzo irrisorio, collegati al volo per farlo diventare tuo. Non aspettare un secondo in più e portalo a casa a soli 8€ e pochissimi centesimi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

CAVO USB C a Lightning per ricaricare l’iPhone come una scheggia

Visto che gli iPhone supportano la ricarica rapida e magari hai anche una basetta con un vantaggio superiore a quella base, perché fare a meno di un cavo di ottima qualità? Non ne acquistare uno qualunque, questo è certificato MFi e costa pochissimo. Se non sai cosa significa, sappi che ha superato i controlli ci casa Cupertino ed è ritenuto affidabile per la ricarica dei tuoi prodotti.

Robusto e resistente, con il suo intreccio di nylon e connettori rinforzati praticamente non si spezza mai. Puoi usarlo anche per far giocare il gatto nel tempo libero: funzionerà sempre e comunque!

Lungo ben 2 metri ti lascia tutta la libertà di cui sei in cerca così puoi girarti sul divano o nel letto senza dove star attaccato alla presa.

Insomma, ha proprio tutto quello che ti occorre quindi perché stai ancora tentennando? Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo cavo USB C a Lightning certificato MFi a soli 8€ e pochi centesimi.

