Caviar: ecco iPhone 13 Pro, iPad Mini e PS5 GOLD Edition

Caviar lancia la PlayStation 5, l'iPad mini, le AirPods Max e l'iPhone 13 Pro con un lussuosissimo rivestimento “Gold”: attenzione, sebbene siano disponibili per l'acquisto, sono prodotti di nicchia non per tutti.

Caviar: la collezione Gold non è per tutti

L'azienda ha recentemente presentato una serie di nuovi prodotti personalizzati; ha appena rilasciato una nuova PlayStation 5 con rivestimento in oro, un iPad Mini, AirPods Max e persino un iPhone 13 Pro con la suddetta finitura.

Per chi non lo sapesse, Caviar è un costruttori di beni di lusso noto per la realizzazione di versioni personalizzate di fascia alta di gadget elettronici popolari e molto altro ancora. Ora, il marchio ha rilasciato nuovi device racchiusi in una cornice dorata, noto simbolo di status sociale di alto livello.

La nuova collezione di prodotti personalizzati è etichettata come “Prime“, e sono disponibili nelle versioni “Gold” o “Gold Plated“: la differenza principale tra i due che è la quantità di oro utilizzata e i relativi prezzi.

La console di gioco Sony PS5 Gold è racchiusa in un solido guscio giallo antico 18K con un motivo decorativo al seguito. Inoltre, la compagnia ha persino personalizzato il controller DualSense, coprendolo con vera schiuma. Sono state realizzate solo 5 unità della suddetta console e costano ben $ 350.000. Nel frattempo, la versione placcata in oro, molto più “economica” costa solo $ 12.750.

Le AirPods Max Gold sono realizzate in oro giallo 18 carati e godono anche di elementi in vera pelle di coccodrillo per i padiglioni auricolari. Il loro prezzo? 68.000 dollari (solo 9 unità prodotte). D'altra parte, la versione placcata in oro invece, costa solo 5.910 dollari ( ben 99 unità).

Arrivando all'iPad Mini, il tablet è realizzato in oro giallo massiccio 18 carati e presenta anche quattro diamanti da 4 mm. Con solo 6 unità prodotte, il prezzo di partenza è di fissato a 84.920 dollari. L'edizione placcata in oro invece, “solo” 6.600 dollari per la versione con storage interno da 256 GB, ma offre ancora i quattro diamanti e anche qui sono state realizzate 99 unità.

Infine, gli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max Gold partono da $ 42.380 (9 unità realizzate). I melafonini tuttavia, non avranno l'iterazione placcata, ma ci sarà la super esclusiva Solid Gold Unique di fascia alta che sfoggia 55 diamanti (ciascuno con diametro da 1,8 mm) incorporati sul retro. Il prezzo di partenza è di 45.000 dollari.