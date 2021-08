Brutte nuove: McDonald's afferma che il suo controller DualSense per PlayStation 5 personalizzato non è mai stato pensato per il rilascio.

McDonald's: il DualSense che ti fa venire fame

Pochi giorni fa è apparso sul web un controller DualSense PlayStation 5 a tema McDonald's. È stato riferito che la filiale australiana della catena di fast food ha fatto regalare un numero limitato di controller in occasione della celebrazione del suo 50° anniversario.

Successivamente si è saputo che Sony aveva impedito il rilascio del controller. McDonald's Australia ha anche annunciato di aver posticipato il suo evento di una settimana e ha rivelato nuovi premi in palio che non includevano il controller personalizzato.

L'ultimo aggiornamento sulla questione oggi arriva da IGN; si scopre McDonald's ha affermato che il controller non è mai stato concepito per essere rilasciato sul mercato e che si è trattato solo di un prodotto pensato per la commercializzazione speciale mediante premi.

Una dichiarazione ufficiale di McDonald's Australia ha affermato che “l'immagine è stata fornita ai media per errore e non esiste alcuna relazione commerciale tra McDonald's Australia e Sony PlayStation“.

Questo potrebbe essere una delusione per i fan di PlayStation che non vedevano l'ora di vincere il controller DualSense personalizzato. Sony, a differenza della sua rivale, Xbox, ha una selezione molto limitata di opzioni di controller.

Il controller wireless per Xbox non è solo disponibile in diversi colori e in un'ampia varietà di design, ma c'è anche Xbox Design Lab che consente agli utenti di personalizzare i propri joypad come meglio credono.

Il controller DualSense, d'altra parte, può essere acquistato solo in colorazione bianca e in Midnight Black e Cosmic Red che sono stati annunciati a maggio.

Sony

Videogames