Castello di Peach LEGO: su eBay il prezzo è PAZZESCO (CODICE SCONTO)

Super Mario e LEGO sono due brand molto amati da grandi e piccini e quando si uniscono danno origine a incredibili set come quello oggetto di una promozione incredibile su eBay e che vi stiamo per presentare. Riguarda il pack espansione Castello di Peach che potete usare anche come set standalone il cui prezzo di listino di 138,98 euro scende prima del 2% con uno sconto già attivo e poi di un ulteriore 10% tramite il codice sconto FESTE23. Il prezzo finale è di 122,45 euro!

Castello di Peach LEGO: la gioia di grandi e piccini

Il Pack espansione Castello di Peach permette di aggiungere un luogo iconico all’universo LEGO Super Mario. Il Pack include una sala del trono con una parete girevole dietro cui si nasconde Bowser, la vetrata colorata di Peach, un quadro di Bob-omba con un action tag, una torta con un Goomba all’interno, un Tubo speciale: Castello di Peach, un Blocco Tempo, un ponte “rotto”, una ciotola di frutta con un frutto viola e molto altro.

Questo playset, che include 5 personaggi di Super Mario, rappresenta il regalo ideale per i bambini della fascia di età 8+ ed è perfetto per giocare sia da soli che in compagnia. Cosa state aspettando? Correte subito su eBay e acquistate il fantastico Castello di Peach LEGO a soli 122,45 euro grazie alla doppia promozione con tanto di codice sconto FESTE23. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono assicurate da un venditore super affidabile con il 99,5% di feedback positivi su oltre 29mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.