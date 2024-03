Cassetta degli attrezzi 214 pezzi a prezzo PAZZESCO su Amazon: bastano 36€

Completa e ricca nella dotazione, questa cassetta degli attrezzi 214 in 1 renderà molto più semplici le tue operazioni di fai da te. In promozione su Amazon, solo per pochissimo tempo, hai la possibilità di portarla a casa a 36€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La prendi a mini prezzo e la ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

La robusta custodia, che tiene al sicuro tutti gli accessori e semplifica il trasporto degli stessi, contiene un po’ tutto il necessario per lavorare, avendo sempre quello che ti serve a disposizione. Al suo in terno, troverai:

1 x Nastro Isolante

6 x Punte per Cacciavite (10 pezzi)

1 x Ratchet Screwdriver

1 x Cacciavite a Stella 2.5mm

1 x Cacciavite a Taglio 2.5mm

1 x Cacciavite a Stella 3.0mm

1 x Cacciavite a Taglio 3.0mm 1 x Cacciavite a Stella 2.5mm

1 x Cacciavite a Taglio 2.5mm

1 x Magnetizzatore/Smagnetizzatore

1 x Martello

1 x Kit Assortimento Viti per Legno (124 pezzi)

1 x Pinze per guardalinee

1 x Pinza Spellafili

1 x Pinza A Becco

1 x Combination Wrench Set (6 pezzi)

1 x Chiave regolabile

1 x Taglierino

1 x Chiavi a Brugola (8 pezzi)

1 x Flessometro 3m

Insomma, difficilmente mancherà quello che ti occorre per lavorare. In promozione, questa cassetta degli attrezzi 214 in 1 così completa hai la possibilità di accaparrartela a 36€ circa appena da Amazon in questo momento. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per concludere un ottimo affare. La ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: si tratta di una occasione a tempo limitato.