Casse Pebble X Plus in offerta ad un prezzo wow: audio potente e illuminazione RGB

Le casse Creative Pebble X Plus sono degli eccellenti altoparlanti di scrivania. Design elegante, tecnologia avanzata e un’esperienza audio di primo livello: non manca nulla. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo irresistibile: solamente 125,99€, grazie al coupon sconto del 10%.

Questo modello è dotato di driver da 2,75 pollici e di un subwoofer compatto che insieme erogano una potenza RMS di 15W e possono raggiungere un picco di 30W, garantendo bassi profondi e un suono bilanciato.

Per chi desidera un’esperienza sonora ancora più intensa, è possibile collegare le Pebble X Plus a un adattatore USB PD da 30W o superiore. Questo amplifica la potenza degli altoparlanti fino a 30W RMS e permette di raggiungere picchi di 60W, offrendo un livello di volume notevolmente superiore per tutti i tipi di contenuti audio.

In termini di connettività, queste casse sono estremamente versatili. Supportano l'audio USB, Bluetooth 5.3 e hanno un ingresso AUX da 3,5 mm. Inoltre, dispongono di due porte di comunicazione per cuffie e microfono.