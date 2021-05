Sei in cerca di una cassa Bluetooth portatile? Quella prodotta da Elehot è in offerta su Amazon a soli 19,79€. Il prezzo di listino viene reso economico da un ribasso del 37% al quale si aggiunge un coupon del 10%.

Cassa Bluetooth portatile: perché scegliere questo modello

Semplice e lineare, la cassa Bluetooth oggi in offerta si presenta esteticamente intrigante. Grazie alla sua colorazione cangiante, attira gli sguardi su di sé non passando inosservata.

Dotata di altoparlanti HiFi è capace di erogare un suono potente e di qualità elevata. Lo speaker a 10 W non manca di bassi potenti e toni alti chiari per una riproduzione PRO.

I tasti fisici posizionati sull’estremità superiore permettono di gestire la musica a proprio piacimento andando avanti e indietro con le tracce o alzando e abbassando il volume.

Punto a favore di questo dispositivo è senza ombra di dubbio la tecnologia TWS che sblocca una riproduzione all’avanguardia. Avendo a portata di mano due dispositivi compatibili, infatti, la riproduzione può essere avviata all’unisono su entrambi per ottenere un risultato unico.

Il Bluetooth 5.0 non è poi da sottovalutare visto che assicura connessioni stabili e a bassa latenza. Ci si può allontanare fino a 10 metri dal dispositivo senza interrompere la condivisione.

Da non sottovalutare sono poi i LED integrati con cui la cassa si colori cangianti in base alla traccia che si sta ascoltano.

Le dimensioni ridotte, infine, facilitano il trasporto del prodotto.

La cassa Bluetooth di Elehot è disponibile su Amazon. La promozione è valida solo per oggi 11 maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica