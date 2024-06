Cassa Bluetooth, prezzo top su Amazon: stereo 360°, 30 ore di autonomia e IPX7

La cassa Bluetooth portatile Bogasing M5, attualmente in offerta su Amazon a 54,99€ con uno sconto del 25%, è progettata per offrire un’esperienza audio potente e versatile: è perfetta anche per un utilizzo outdoor.

La cassa Bogasing m5 è dotata di doppi driver e doppi radiatori passivi, che insieme offrono una potenza di 40W. Questa configurazione permette di ottenere un suono stereo a 360° con bassi profondi e potenti, senza distorsioni, garantendo un’esperienza d’ascolto avvolgente e di alta qualità.

Certificata IPX7, la m5 è completamente impermeabile, il che significa che può resistere a pioggia, neve e schizzi, e può essere immersa in acqua fino a un metro di profondità per circa 30 minuti. Questa caratteristica la rende perfetta per l’uso in piscina, in spiaggia o sotto la doccia.

La cassa offre tre modalità di equalizzazione, permettendo di scegliere tra voce, bassi potenziati o stereo 3D. Questo consente di personalizzare l’audio in base alle preferenze e al tipo di contenuto ascoltato, garantendo sempre suoni chiari e naturali. Grazie alla batteria potenziata e alla tecnologia avanzata di gestione dell’alimentazione, la Bogasing M5 offre fino a 30 ore di riproduzione continua con una singola carica, permettendo di godere della musica tutto il giorno senza preoccupazioni.

Insomma, potente, portatile e impermeabile. Il tutto ad un prezzaccio che ti consiglio di non farti assolutamente scappare. Acquistala per sfruttare lo sconto del 25%!