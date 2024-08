Cassa Bluetooth portatile e impermeabile Soundcore in DOPPIO SCONTO (-31€)

Se ami ascoltare la musica in qualsiasi posto e in qualsiasi momento allora non devi assolutamente perdere questa occasione speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Soundcore a soli 58,88 euro, invece che 89,99 euro. Per averla a questa cifra applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Così facendo ti avvali di uno sconto già applicato del 18% più un ulteriore ribasso del 20% con il coupon per un risparmio totale di oltre 31 euro. Si tratta davvero di un super prezzo uno dei più bassi registrati finora su Amazon. Questo vuol dire che devi essere davvero veloce o rischi che la promozione finisca.

Cassa Bluetooth portatile Soundcore a prezzo Wow

Sicuramente in questo momento la cassa Bluetooth portatile Soundcore ha un rapporto qualità prezzo eccezionale. Grazie alla sua resistenza all’acqua con grado certificato IPX7 della puoi portare ovunque, al mare o in piscina, senza problemi. Ha un design compatto e robusto con un pratico laccetto per agganciarla dove vuoi, ad esempio a uno zaino.

Gode di un audio stereo eccellente con un picco massimo di 30 W per un suono potente e preciso anche all’esterno. È in grado di collegarsi velocemente tramite la tecnologia Bluetooth ai tuoi dispositivi mantenendo una connessione stabile e a bassissima latenza. Inoltre possiede un’autonomia di ben 13 ore con una sola ricarica.

Insomma una vera promozione coi fiocchi. Dunque non perdere l’occasione, vai adesso su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Soundcore a soli 58,88 euro, invece che 89,99 euro. Ricordati che per averla a questa cifra devi applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.