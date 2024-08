Cassa Bluetooth che dura oltre un giorno: bastano 50€ con 2 sconti

La cassa Bluetooth Bogasing coniuga perfettamente il design raffinato con una potenza audio di 40W, offrendo un suono stereo nitido e bassi intensi anche a volumi elevati. Con un’autonomia di oltre un giorno, è l’accessorio perfetto per goderti ore ed ore di musica senza interruzioni: ideale per le tue vacanze e per i momenti di relax.

Non perdere l’occasione, prima che il prezzo torni a salire: grazie ad uno sconto iniziale del 23% ed applicando il coupon con sconto del 10%, oggi puoi acquistare su Amazon la cassa Bluetooth Bogasing a soli 50 euro invece di 72 euro.

Torna in offerta la cassa Bluetooth Bogasing

La cassa Bluetooth Bogasing è dotata di certificazione IPX7, rendendola resistente all’acqua e alla polvere: può essere immersa fino a un metro di profondità per 30 minuti. Questo la rende perfetta per l’uso in ambienti umidi come docce, piscine o in riva al mare. Con tre modalità di equalizzazione, puoi adattare il suono ai tuoi gusti personali. La batteria offre fino a 30 ore di riproduzione continua, mentre la tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile fino a 18 metri, permettendoti di collegare facilmente diversi dispositivi.

Hai la possibilità di aggiudicarti la cassa Bluetooth Bogasing ad un prezzo irripetibile: rimangono solo pochi modelli, quindi salvala oggi stesso nel carrello e godrai anche della consegna gratis in tempi record.