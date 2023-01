Casa sicura con meno di 25€: una telecamera a 360° BOMBA

Vuoi avere sempre sotto controllo la sicurezza della tua casa mentre non ci sei? Allora oggi Ti presento questa Telecamera Wi-Fi di TP-Link, vedrai che così potrai stare tranquillo anche mentre sei in vacanza.

Acquistala adesso su Amazon grazie a questa doppia offerta: lo sconto del 33% più un ulteriore ribasso di €2; in questo modo la pagherai solamente 24,99€. Ricordati soltanto di applicare il coupon prima di aggiungerla al tuo carrello e completare il check-out.

La riceverai a casa con una spedizione gratuita e veloce se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

TP-Link mette in sicurezza la tua casa con questa telecamera

Ti sarà capitato sicuramente di preoccuparti per la sicurezza della tua casa mentre sei al lavoro o in vacanza, pensando che forse è arrivato il momento di acquistare un dispositivo di videosorveglianza. Finalmente quel giorno è arrivato grazie a questa Telecamera Wi-Fi di TP-Link. Esci di casa e stai più che tranquillo controllando da remoto quello che accade in casa tua.

Per poterla utilizzare basterà attaccarla alla corrente, collegarla al tuo WiFi tramite l’applicazione “Tapo” ed il gioco è fatto. Ricordati che avrai bisogno di una MicroSD per poter registrare, quindi aggiungine una al carrello. Tramite il tuo smartphone potrai comandare la telecamera girandola di 360° in modo da avere una vista ottimale. La sua risoluzione HD da 1080p sarà al top anche di notte grazie alla visione notturna.

A renderla straordinaria è la sua tecnologia di rilevazione di movimento, infatti se dovesse rilevare qualcosa ti arriverà istantaneamente una notifica sullo smartphone tramite l’applicazione. Potrai anche attivare un allarme acustico e luminoso per mettere in fuga i malintenzionati oppure parlare direttamente dalla telecamera. Naturalmente potrai collegarla anche al tuo dispositivo Alexa.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito la tua Telecamera Wi-Fi di TP-Link che trovi al momento su Amazon con una doppia offerta che ti permette di averla a meno di €25.

Con Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.