Carta YOU: richiedi la Mastercard Gold senza alcun canone annuale

Advanzia Bank ha lanciato una rivoluzionaria carta di credito: Carta YOU. Con l’obiettivo di offrire una soluzione finanziaria senza eguali, questa Mastercard Gold si distingue per la sua assenza totale di commissioni, rendendo l’esperienza di pagamento più conveniente e trasparente.

Senza commissioni annuali, di prelievo e di pagamento

Carta YOU di Advanzia Bank abbraccia una filosofia chiara e innovativa: nessuna commissione annua, mai. Una scelta che si traduce in risparmi tangibili per gli utenti, liberandoli da oneri nascosti e costi aggiuntivi.

Gli utenti possono inoltre effettuare prelievi senza commissioni presso oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Anche le commissioni sui pagamenti esteri sono azzerate, offrendo la libertà di spendere senza preoccupazioni ovunque ci si trovi. Un altro vantaggio è l’assicurazione viaggio gratuita e completa inclusa con la Carta YOU.

Carta YOU offre una flessibilità di pagamento senza precedenti, consentendo pagamenti differiti fino a 7 settimane senza alcun interesse sugli acquisti effettuati. Un modo intelligente per gestire le finanze personali senza compromettere la libertà di spesa. In più, non c’è bisogno di cambiare banca: puoi continuare a utilizzare il conto di cui sei già titolare.

Advanzia Bank è una realtà all’avanguardia nell’offrire servizi finanziari 100% online. La sua Carta YOU è a tutti gli effetti una Mastercard Gold, garantendo tutti i vantaggi e i sistemi di sicurezza del circuito. In conclusione, Carta YOU è molto più di una carta di credito: è un modo innovativo di concepire il rapporto con il denaro.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo e soprattutto veloce. Bastano due minuti per accedere a un mondo di vantaggi: approfittane online, riceverai la tua nuova carta direttamente a casa.

