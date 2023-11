Carta YOU: in due minuti richiedi la Mastercard Gold senza commissioni

Advanzia Bank sta rivoluzionando il mondo delle carte di credito con la sua offerta innovativa: Carta YOU. Un’opzione che promette di liberarti dai costi nascosti e offrire una serie di vantaggi senza precedenti, tra cui l’assenza di canoni mensili e di prelievo.

Senza commissioni annuali: un risparmio tangibile

Carta YOU di Advanzia promette di eliminare tutte le commissioni annuali. Quindi, addio a costi extra che si accumulano anno dopo anno: un risparmio tangibile che si traduce in più soldi nel tuo portafoglio.

Grazie a Carta YOU potrai anche prelevare denaro in contanti da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza dover pagare alcuna commissione. Questa carta è anche il tuo passaporto per oltre 36 milioni di punti di accettazione: acquista senza pensieri durante i tuoi viaggi, perché non ci sono commissioni nemmeno sugli acquisti effettuati all’estero.

Tutti i titolari, inoltre, potranno beneficiare di una assicurazione viaggio gratuita e inclusa, che ti copre da ogni imprevisto. Con Carta YOU hai anche l’opportunità di pagare in modo differito fino a 7 settimane senza interessi. Un’opzione che garantisce flessibilità e comodità in tutti i tuoi acquisti. Non c’è nemmeno bisogno di cambiare banca, perché potrai continuare a utilizzare il tuo conto corrente esistente.

Advanzia Bank è specializzata in un adeguato credito al consumo, offrendo un’esperienza bancaria 100% online: l’ideale per chi cerca semplicità e sicurezza. Carta YOU, tra i suoi prodotti di punta, è una Mastercard Gold e in quanto tale offre tutti i vantaggi e la sicurezza garantita dal circuito. Richiedi Carta YOU online, non ci vorranno che pochi minuti.

