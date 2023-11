Carta YOU azzera tutte le commissioni: si richiede online e in 2 minuti

Se non ne puoi più di dover pagare commissioni esorbitanti ogni anno per la tua carta di credito, fermati: Advanzia Bank ha lanciato Carta YOU, una tra le uniche Mastercard Gold senza alcuna commissione annuale né di prelievo o pagamento in tutto il mondo. E non dovrai nemmeno cambiare banca.

Senza commissioni e assicurazione viaggio inclusa

Advanzia Bank, con la sua Carta YOU, ha scelto di eliminare tutte le (fastidiose) commissioni annuali. Così puoi sfruttare tutti i suoi vantaggi senza preoccuparti di alcun costo nascosto. In più, grazie a questa portentosa carta di credito non dovrai più sostenere alcuna commissione per il prelievo di denaro in contanti: accedi ai tuoi fondi senza costi aggiuntivi in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo.

Sei una persona che viaggia spesso – per lavoro o semplicemente per piacere? Carta YOU ti offre la tranquillità di effettuare tutti gli acquisti che vuoi all’estero senza alcuna commissione, attraverso più di 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. In più, Advanzia Bank ha deciso di includere – senza alcun costo aggiuntivo – un’assicurazione viaggio gratuita e completa, che ti garantisce una copertura completa.

Carta YOU è anche flessibile e ti offre la possibilità di effettuare un pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Non manca anche il lato versatile: puoi, infatti, continuare a utilizzare il conto corrente di cui sei già titolare e non è necessario cambiare banca per richiedere o utilizzare Carta YOU e i suoi vantaggi. Vantaggi che, ricordiamo, si associano a quelli offerti da Mastercard – uno tra i principali circuiti di pagamento al mondo.

Puoi richiedere Carta YOU direttamente online: ti bastano 2 minuti per compilare il modulo. Riceverai, successivamente, la tua nuova Mastercard Gold direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.