Carta Veritas: facile da ricaricare e ricca di vantaggi, è la scelta giusta

Carta Veritas è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di una carta di pagamento da affiancare al proprio conto corrente. Questa carta ha un canone di 29,90 euro all’anno e nessun costo di emissione. I clienti possono richiedere fino a due carte supplementari per carta principale in modo completamente gratuito (le carte sono, inoltre, personalizzabili gratuitamente).

Chi sceglie Carta Veritas può contare su una carta ricaricabile da abbinare al conto. Per ricaricare la carta ci sono vari modi come la ricarica con bonifico, con altra carta oppure con versamento in contanti. Per tutti i dettagli e per richiedere l’emissione di Carta Veritas basta seguire il link riportato qui di sotto.

Carta Veritas: ideale per abbinarla al conto corrente

Con Carta Veritas è possibile accedere a una carta Mastercard internazionale con IBAN dedicato. La carta in questione è disponibile sia in versione fisica che in versione virtuale, con supporto a Google Pay e Apple Pay per i pagamenti. Da notare che è possibile ricaricarla:

tramite bonifico

con altra carta di pagamento

con versamento in contanti (fino a 67.000 euro all’anno)

I clienti che scelgono Veritas possono sfruttare promozioni speciali dedicate oltre alla possibilità di trasferimento istantaneo di denaro tra conti Veritas. Il costo è di 29 euro e, come detto, sia l’emissione che la richiesta di 2 carte supplementari sono gratuite. La possibilità di sfruttare il circuito Mastercard consente di utilizzare la carta in tutto il mondo, senza limiti.

Per richiedere Carta Veritas è sufficiente seguire una semplice procedura online, tramite il link qui di sotto. Una volta raggiunto il sito, basta premere su Ordina la tua carta e seguire la procedura guidata. La consegna è sempre gratuita. Da notare che la carta può essere richiesta anche da aziende e associazioni e non solo da utenti privati.

