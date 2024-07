Carta prepagata da usare in vacanza: questa a costo zero è la migliore

La prepagata da usare in vacanza, in modo da fare acquisti con uno strumento di pagamento separato dal proprio conto principale, non può che essere Revolut. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è possibile provare gratis per 3 mesi, senza alcun vincolo, Revolut Premium, uno dei piani più completi proposti dalla fintech.

Al termine del periodo di prova gratuita, Revolut Premium si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese ma l’utente potrà decidere di continuare a utilizzare Revolut passando al piano Standard a canone zero. Per iniziare subito la prova gratuita e assicurarsi la possibilità di avere un’ottima prepagata da usare in vacanza basta raggiungere il sito Revolut tramite il link qui di sotto.

Revolut è la carta da usare in vacanza

Revolut è la scelta giusta per assicurarsi una carta di pagamento, con un conto abbinato, da affiancare al proprio conto principale. Disponibile in diverse versioni, Revolut è ideale anche per l’uso all’estero, per pagamenti in valuta diversa dall’euro, con l’azzeramento delle commissioni sul cambio (nei limiti previsti dal piano scelto).

Con la versione Premium, inoltre, è possibile prelevare fino a 400 euro al mese e accedere a diverse coperture assicurative. Con i propri acquisti, inoltre, è possibile accumulare RevPoints da utilizzare per l’accesso a ulteriori vantaggi proposti da Revolut ai suoi clienti.

Con la promozione in corso, Revolut Premium è disponibile con 3 mesi gratis. Al termine del periodo promozionale, il conto prevede un canone di 9,99 euro al mese (ampiamente giustificato dai tanti contenuti inclusi). C’è sempre la possibilità di passare alla versione a canone zero di Revolut.

Per tutti i dettagli sull’offerta proposta dalla fintech basta seguire il link qui di sotto. Per chi ha bisogno di un conto con carta abbinata da usare in vacanza, in questo momento, la scelta giusta non può che essere la promo di Revolut.