Con Klarna guadagni fino al 2,40% di interesse sui tuoi risparmi

Da quest’anno Klarna offre anche una soluzione di conto deposito flessibile, grazie alla quale è possibile guadagnare fino al 2,40% di interessi sui propri risparmi. Non è prevista alcuna commissione di gestione, né importo minimo. Inoltre, essendo un deposito senza vincoli, è possibile ritirare il denaro in qualsiasi momento.

Fino ad oggi la maggior parte delle persone conosceva Klarna soprattutto per i pagamenti rateali senza interessi, figurando tra le principali opzioni di pagamento messe a disposizione dagli e-commerce più famosi. Ora però la società fintech svedese è anche un conto deposito, offrendo dunque una nuova opportunità finanziaria per quanti vogliono ottenere un rendimento interessante dai loro risparmi.

Come funziona il deposito flessibile di Klarna

L’app Klarna consente di aprire fino a tre diversi conti deposito flessibili. Per ciascun conto è possibile guadagnare il 2,40% di interesse: quest’ultimo viene calcolato giorno per giorno, per poi essere pagato ogni mese. Gli utenti hanno dunque l’opportunità di gestire i propri risparmi in modo separato rispetto alle loro spese quotidiane, e allo stesso tempo guardarli crescere nel corso del tempo.

Per aprire un deposito flessibile è sufficiente scaricare l’app Klarna e andare sulla sezione “Risparmi”: da qui si ha la possibilità di aprire fino a tre depositi senza vincoli nel giro di pochi secondi. Come già spiegato qui sopra, gli interessi vengono calcolati giornalmente, per poi essere saldati di mese in mese. Tramite l’applicazione sarà possibile controllare gli interessi accumulati in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Inoltre, per risparmiare in modo più efficace, Klarna consiglia di creare una routine tramite i trasferimenti automatici.

Ricapitolando, quindi, ecco le caratteristiche chiave del nuovo conto deposito flessibile di Klarna:

2,40% di interesse annuo, calcolato giorno per giorno e pagato mensilmente

nessuna commissione di gestione del conto

nessun importo minimo da rispettare per l’apertura del conto

possibilità di aggiungere e prelevare denaro ogni volta che si vuole