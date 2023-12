Carta di Credito COMPLETA di tutto e completamente GRATIS

Con Advanzia Bank anche in Italia è arrivata YOU. Si tratta di una Carta di Credito MasterCard Gold completa di tutto e completamente gratis. Zero spese su tutto. Attiva la subito! Senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza necessità di cambiare banca. Infatti, questa soluzione si adatta perfettamente al tuo conto corrente, senza doverne aprire un altro. Il totale speso nel mese ti verrà addebitato automaticamente sul tuo conto.

Approfitta subito di questo servizio sicuro e versatile. Paga online o nei negozi fisici senza costi aggiuntivi e senza commissioni in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Preleva denaro contante senza commissioni in più di un milione di sportelli automatici. Questa carta non ti costa nulla ed è sicura perché legata al circuito MasterCard Secure. Approfitta dei benefici inclusi in questa soluzione perfetta per la gestione delle tue spese con pagamento differito al mese successivo.

Addirittura, puoi anche decidere di aprire una linea di credito gratuita fino a 7 settimane, senza interessi sui tuoi acquisti. Inoltre, puoi sempre attivare anche un pagamento differito, decidendo tu quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. Niente male vero? Così affronti ogni spesa imprevista senza affanno e ansia.

Carta di Credito YOU: perfetta per i tuoi viaggi

Con la Carta di Credito YUO hai una soluzione perfetta per viaggiare. Come dicevamo, puoi prelevare e acquistare all’estero senza commissioni in tantissimi bancomat e punti di accettazione. Inoltre, comprende anche un’assicurazione di viaggio gratuita per spostarti in totale sicurezza e senza preoccupazioni. Devi solo pagare almeno la metà dell’importo del tuo viaggio con questa carta.

Facile da attivare, fai tutto online a questo link in soli 2 minuti. Fai solo attenzione a inserire correttamente l’indirizzo al quale vuoi ti sia consegnata la carta. Anche la spedizione è gratuita, così come la tenuta durante l’anno. Non subirai rimodulazioni perché le condizioni di contratto sono per sempre con Advanzia Bank.

