CarPlay: la nuova versione prepara il terreno per qualcosa di più grande

Si dice che la nuova versione di Apple CarPlay aprirà le porte ad un software rivale realizzato da Tesla. Questo è quanto si apprende in queste ore.

Se ricordate, durante la WWDC 2022, l’OEM di Cupertino ha mostrato al mondo le nuove iterazioni di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 e non solo. Non si è parlato minimamente del visore AR/VR di cui abbiamo letto per mesi, tuttavia, la compagnia ha posto l’accento sulla versione next-gen del firmware per automobili.

CarPlay: facciamo il punto della nuova versione

Non si tratta di un mero update del firmware; CarPlay è tutto nuovo ed è uno dei prodotti di Apple più eccitanti di sempre. Questo software sembra essere preparatorio per una nuova categoria di prodotti, ma è una nostra ipotesi. Vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Pensateci bene però: l’azienda ha svelato iPod dieci mesi dopo iTunes; ha lanciato l’app Salute e HealthKit poco prima del debutto di Apple Watch e ora pensiamo che CarPlay possa fungere da base per il mondo della realtà aumentata/virtuale.

Sembra che la mela voglia preparare il terreno per realityOS e per il suo headset imminente; secondo Mark Gurman, la presentazione di questo articolo è stato uno dei momenti più emozionanti della WWDC del 2022. Pensate che in USA il 98% delle macchine adotta questo sistema. Infine, si scopre che la nuova generazione potrebbe fare la sua comparsa non prima di due anni. Tim Cook vuole fare pressione sui costruttori di automobili affinché adottino il software di Apple. Oppure ancora, potrebbe semplicemente essere la base per una futura Apple Car di cui tanto si parla online.

Con la versione appena annunciata, si potrà controllare un veicolo intero e non solo delle singole app. Ci saranno perfino nuovi widget, nuovi strumenti e tanta, tanta personalizzazbile così da far consentire agli utenti di scegliere come organizzare i propri quadranti.

Intanto, se cercate un device Apple ad un buon costo, vi consigliamo iPad base da 10,2″ di nona generazione: solo 329,00€ al posto di 389,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.