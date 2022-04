Apple Car avrà un nuovo sistema operativo mai visto prima

Secondo le recenti indiscrezioni, si dice che l'OEM di Cupertino voglia realizzare un nuovo sistema operativo per Apple Car in grado di personalizzare, gestire e controllare tutti gli aspetti tipici della guida.

Stando a quanto afferma un rapporto del settore, la mela starebbe pianificando il debutto di un software speciale pensato per la prima auto intelligenza ed elettrica; dovrebbe essere una funzionalità che gestirà i sistemi di guida e l'intrattenimento on board in un modo simile a come fa Tesla.

Cosa sappiamo sul software di Apple Car?

Ad oggi, i tanti brevetti che sono trapelati sul web relati i alla futura Apple Car si concentrano sulle novità di tipo hardware; ad ogni modo, non pensiamo che questo fantomatico veicolo originale, innovativo e sperimentale si possa presentare sul mercato con una versione aggiornata e ampliata di CarPlay.

Secondo il DigiTimes che cita fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento, sembra che la mela voglia creare un software che miri a sfidare quello di Tesla. Simile, visto che dovrebbe controllare tutti i parametri della vettura e del firmware e si unirebbe alla tecnologia ADAS e all'integrazione con Apple Music e con l'aria condizionata. Al contrario, quello di Tesla non è nato compltamente ex novo: si tratta di una versione personalizzata di Ubuntu Linux.

Inoltre, sembra che ci sia una società coreana che “aiuterà allo sviluppo del sensore di guida autonoma“; si apprende che farà parte della DCU.

Per chi non lo sapesse, DCU è l'acronimo di Domain Control Unit ed è un'unità che gestisce tutte le parti più complesse dell'automazione di una vettura. Pensiamo ai dati che arrivano dalle camere LiDAR.

Secondo voi, cosa vedremo? Sicuramente, mancano ancora diversi anni al debutto della prima macchina speciale di Cupertino. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito sulle ultime novità del mondo di Apple… e non solo.