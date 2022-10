Caro bollette: vademecum per risparmiare e non pagare gli aumenti

Purtroppo l’ultimo caro bollette si è fatto sentire pesantemente. L’aumento dei costi di energia e gas, anche se atteso e annunciato, è stato come un fulmine a ciel sereno. Il motivo è presto detto: non ci immaginavamo un aumento così esagerato.

Ecco perché è indispensabile seguire un vademecum che ti permetta di risparmiare sul consumo di queste due componenti fondamentali e che ti eviti di pagare gli aumenti, per quanto possibile e finora legale in Italia.

La prima cosa da fare, se vuoi iniziare a risparmiare sull’energia elettrica è adottare buone abitudini. Ricordati di spegnere le luci non solo quando esci di casa, ma anche quando non stai fisicamente in una stanza. Inoltre, approfitta il più possibile della luce naturale non coprendo le finestre con tendaggi pesanti.

Risparmia energia con le Lampadine LED E27 LOHAS Classe A+

La seconda cosa che devi fare è sostituire le lampadine di vecchia generazione, anche quelle a LED, con altre ad alta efficienza energetica, almeno di Classe A. Su Amazon acquisti il Pacco da 6 Lampadine LED E27 LOHAS Classe A+ a soli 12,29 euro, invece di 16,99 euro, grazie al coupon del 10%.

Caro bollette: puoi non pagare gli aumenti, ecco come

La terza cosa che devi fare è approfittare di tutte le iniziative proposte dalle varie associazioni in difesa dei consumatori. Più ti tieni informato, aderendo a campagne di rimborso o rispetto dei diritti, e maggiore sarà il tuo risparmio contro il caro bollette in corso.

Ad esempio, proprio in questi giorni il Codacons ha avviato l’iniziativa solidale “Pagheremo appena potremo“. Grazie a questo programma è possibile far sentire la propria voce ai fornitori di energia elettrica e/ gas comunicando la difficoltà a pagare bollette i cui costi superano le possibilità di pagamento e non sono proporzionali con gli stipendi della famiglia:

Tutti gli intestatari di una o più utenze luce/gas – spiega il Codacons nel suo comunicato ufficiale– hanno tutto il diritto di invocare l’applicazione dei principi di correttezza, di buona fede e di solidarietà sociale che indurrebbero il creditore/fornitore/venditore dei servizi luce/gas a rimodulare e ridurre il costo della prestazione e fornitura dei servizi resi all’utente consumatore evitando pertanto di disporre l’aumento delle bollette: da molto tempo la giurisprudenza nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti a prestazioni corrispettive prevede e riconosce l’esistenza di un “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (articolo della 2 Costituzione).

Ed ancora, l’art. 1256 del Codice Civile, rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea ad adempiere l’obbligazione”, prevede che se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore ed è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Puoi aderire compilando il modulo online che trovi sul sito ufficiale del Codacons. Stai tranquillo che combattendo questo caro bollette non stai facendo nulla di illegale, ma è tutto legale. Infatti, sempre la famosa associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, con buona pace di molti, ha specificato:

I costi delle bollette dovranno necessariamente essere compatibili con la sopravvivenza economica delle aziende e delle famiglie. Gli aumentati ed elevati costi delle bollette di energia e gas non consentono di assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (come stabilito dall’art 36 Cost). La invocata istanza di sospensione e la conseguente riduzione del pagamento delle bollette al 20%, è determinato dalla grave crisi economica che sta divampando all’interno delle singole famiglie italiane. Non trattasi di una rivolta strategica degli utenti consumatori ma di una vera e propria causa di necessità che costringe le famiglie a non potere economicamente sopportare costi così vertiginosi di servizi resi sempre in egual modo e misura dalle società di fornitura luce/gas.

