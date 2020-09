La possibilità di ricaricare il proprio smartphone senza collegare alcun cavo è ormai realtà. Sempre più dispositivi godono di questo tipo di ricarica, che inizia a non essere più una funzione relegata alla sola fascia alta. Per questo oggi tra le offerte di Amazon vi suggeriamo un caricabatteria Wireless Qi di Aukey.

Caricabatteria: caricatore Wireless Qi in offerta su Amazon

Nella pratica un caricabatteria wireless è un dispositivo piuttosto semplice. Non è altro che una base sulla quale appoggiare il dispositivo, che automaticamente inizierà il ciclo di ricarica. Va tuttavia tenuto conto del fatto che non tutti i caricabatteria wireless sono uguali. Così come per i caricabatteria con filo, anche quelli wireless hanno una velocità di ricarica diversa l’uno dall’altro. Nel caso specifico, grazie alla ricarica a 10W, il caricabatteria Qi di Aukey è uno dei migliori per qualità prezzo. Supporta sia la ricarica a 10W per Samsung, sia la ricarica a 7,5W per iPhone. Basterà appoggiare il dispositivo ed automaticamente il caricatore regolerà la potenza in uscita. Ovviamente sarà possibile caricare smartphone, tablet, smartwatch e qualsiasi altro dispositivo che supporti la ricarica wireless.

La ricarica è abbastanza veloce, ad un prezzo irrisorio di soli 12.74 euro su Amazon grazie ad uno sconto del 42%.

Smartphone