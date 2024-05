Caricatore da 35W a soli 11€? Sì, grazie al COUPON Amazon!

Finalmente potrai avere anche tu un alimentatore per ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi. Con ben 35W di potenza, il modello di ORICO è adatto sia a smartphone che a tablet e laptop. E il suo prezzo passa da 19,99€ a soli 11,99€. Il trucco per averlo a così poco è inserire il coupon “DUMM463F” in fase d’acquisto!

Tutte le caratteristiche del caricatore

Il caricabatterie in questione si distingue per l’uso della tecnologia GaN (Gallium Nitride) di ultima generazione, che presenta numerosi vantaggi rispetto ai caricabatterie tradizionali. Innanzitutto, consente una ricarica più rapida, riducendo significativamente i tempi necessari per caricare i tuoi dispositivi. Un altro vantaggio risiede nella maggiore compattezza dei componenti, che permette a quest’ultimo di essere piccolissimo.

Dotato di due porte USB-C con distribuzione intelligente della potenza, permette di ricaricare contemporaneamente due dispositivi in modo rapido e sicuro. Questo significa che non dovrai più aspettare che un dispositivo finisca di ricaricarsi prima di poter collegare l’altro. La distribuzione intelligente della potenza garantisce che ogni dispositivo riceva la quantità ottimale di energia per una ricarica efficiente.

E non mancano neanche le molteplici protezioni di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento. Queste misure di sicurezza garantiscono che i tuoi dispositivi siano protetti durante la ricarica, riducendo il rischio di danni.

Il caricabatterie ORICO GaN35W è grado di ricaricare una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop, fotocamere e molto altro. E viene fornito anche con un cavo USB-C a USB-C da 60W di alta qualità, che assicura una connessione stabile e affidabile durante la ricarica.

Inserendo il codice “DUMM463F“, potrai portare a casa il caricatore ORICO GaN35 a un prezzo da bancarella: 11,99€!