Caricatore Apple 3in1 al 50% in meno grazie a questo COUPON!

Se hai un iPhone, degli AirPods e un Apple Watch, ogni volta che devi ricaricarli, ti ritrovi con un groviglio di cavi? Con quest’offerta risolverai tutti i tuoi problemi! La stazione magnetica Eazpower fornisce uno spazio per tutti e tre i dispositivi, garantendo una ricarica wireless al top. E il suo prezzo crolla a soli 19,99€ grazie al coupon cliccabile su Amazon.

Tutte le caratteristiche del caricatore wireless

Questo caricatore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi i modelli più recenti, rendendola una scelta ideale per chi possiede più dispositivi della casa di Cupertino. Compatta e portatile, questa stazione di ricarica può essere facilmente ripiegata e trasportata ovunque tu vada, rendendola perfetta per chi è sempre in movimento o per chi viaggia spesso.

Sul retro è presente un’illuminazione ambientale a LED regolabile, la quale ti permette di rendere l’esperienza di utilizzo ancora più semplificata, specialmente durante la notte.

In termini di sicurezza, questa stazione di ricarica non lascia nulla al caso. È dotata di protezioni integrate contro il surriscaldamento e il sovraccarico, garantendo che i tuoi dispositivi siano sempre al sicuro durante la ricarica.

Questa base di ricarica wireless è progettata per semplificare la tua quotidianità, permettendoti di ricaricare contemporaneamente il tuo iPhone, Apple Watch e AirPods, eliminando il fastidio di dover gestire più cavi e adattatori. La sua tecnologia MagSafe garantisce un’aderenza magnetica perfetta per l’iPhone, assicurando un allineamento ottimale e una ricarica rapida ed efficiente, senza alcuna difficoltà.

Non dimenticare che per pagarla solamente 19,99€ (anziché 39,99€), dovrai selezionare il coupon su Amazon!