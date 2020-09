Ormai la spinta ecologista sta condizionando ogni settore commerciale, e quello tecnologico più di altri. Una delle offerte del giorno di Amazon infatti, propone un ottimo strumento per ricaricare i nostri dispositivi mobili (smartphone, tablet e indossabili) utilizzando esclusivamente l’energia solare. Si tratta di un

caricabatteria di RAVPower proposto ad un prezzo estremamente scontato.

Caricabateria portatile solare in offerta su Amazon

In particolare parliamo di un caricabatteria portatile, estremante compatto dotato di quattro pannelli solari. I pannelli sono posti su una fascia in nylon pieghevole che rende il dispositivo estremamente compatto e sottile. In questo modo sarà davvero semplice riporlo in una borsa o uno zaino per un’escursione. La fascia inoltre è impermeabile ed antipolvere per adattarsi a qualsiasi condizione: che si tratti di una gita in montagna, o di un pic-nic al lago, il caricabatteria solare di RAVPower è il compagno ideale.

Il funzionamento è piuttosto semplice. Sono presenti 3 connettori USB Type-A a cui collegare il cavo dei dispositivi. Una volta attaccato il dispositivo da ricaricare basterà mettere sotto la luce solare il caricabatteria, e riporre il dispositivo nella pratica tasca per proteggerlo dal calore. Il caricabatteria farà il resto senza la necessità di una presa di corrente. Oggi

Amazon lo offre con uno sconto di ben il 50% portando il prezzo a soli 35,49 euro rispetto ai 70,99 euro di listino. Basterà inserire il codice promozionale GERLVSF5 prima dell’acquisto e poi procedere con il pagamento.

