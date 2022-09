Cari nonno e nonna, questo è lo smartphone per VOI (38€)

Essere anziani e non al passo con i tempi? Assolutamente no, soprattutto se si ha intenzione di eliminare il telefono di casa per abbassare i costi in bolletta. Chi l’ha detto che è impossibile imparare ad utilizzare uno smartphone? Nonno e nonna, non vi preoccupate: ho il modello perfetto.

Con l’aspetto un po’ vintage ma tutto ciò che vi serve, diventerete dei maestri e perché no, magari prossimamente vi accaparrerete un nuovo iPhone 14 di zecca. Con questo smartphone/telefono su Amazon spendete 38€ e non vi pentite.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Smartphone per i più anziani: ecco cosa devi sapere

Semplicissimo da utilizzare elimina un problema essenziale: il touchscreen, fattore che sembra sempre insuperabile per chi con la tecnologia non è cresciuto. Questo smartphone è più un classico telefono di quelli che negli anni 2000 ci facevano uscire pazzi ma ha tutto quello che ti serve ai giorni nostri.

Display grande e a colori per leggere senza problemi messaggi, numeri e tutto il resto. Pulsanti veramente ampi per non avere dubbi anche se gli occhiali sono nell’altra stanza e persino la fotocamera per scattare selfie. Anche perché ok che si ha una certa età, ma la vita va goduta fino in fondo.

Per metterlo in carica c’è il caricatore da tavolo geniale che si usa in quattro e quattr’otto. Ci incastri il telefono in mezzo e tac: torna alla grande al suo 100%.

Il volume è alto e regolabile, c’è il tasto SOS per le emergenze, una torcia integrata per superare ogni intoppo, la radio e tanto altro ancora.

Allora cosa stai aspettando? Fai questo regalo alla tua nonna o al tuo nonno e acquista il telefono/smartphone dei sogni su Amazon. Lo paghi appena 38€ e non hai dubbi: funziona dal primo secondo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime e senza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.