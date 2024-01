Caraffa filtrante Philips con 6 cartucce per bere l'acqua pulita (24€)

Quando si parla di salute non si bada certo a spese e sicuramente l’acqua è una elle cose più importanti. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di mettere nel tuo carrello Amazon questa caraffa filtrante Philips con 6 cartucce incluse a soli 24,59 euro, invece ch e 34,99 euro.

Si tratta di una promozione davvero eccezionale che difficilmente potrò durare a lungo, per cui fai alla svelta. Un ottimo prodotto che migliorerà la tua salute senza incidere sul portafoglio. E poi è comodissima e bella esteticamente.

Caraffa filtrante Philips: la salute passa dall’acqua

L’acqua è una delle cose più importante e non ne possiamo fare ameno. Anzi dovremmo bere molto ogni giorno. Però l’acqua buona in bottiglia costa tanto e quella del rubinetto non è per niente pulita. Ecco dunque la soluzione: la caraffa filtrante Philips che riduce le sostanze nocive come microplastici, cloro, calcare, metalli pesanti e altro.

Ogni cartuccia dura circa 1 mese e in questa confezione ne troverai ben 6, per cui avrai 6 mesi di acqua buona e pulita da bere ogni giorno. È dotata di un timer digitale che ti ricorda quando sarebbe meglio sostituire il filtro. Ha un comodo manico per versare l’acqua e un design bello esteticamente e comodo anche da mettere direttamente in tavola.

Se vuoi migliorare la tua salute senza spendere troppi soldi oggi è il giorno giusto. Vai subito su Amazon e acquista la tua caraffa filtrante Philips con 6 cartucce incluse a soli 24,59 euro, invece ch e 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.