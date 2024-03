Capsule Kimbo miscela Napoli per Nespresso a soli 39€ su eBay

Scoprite l’offerta del giorno per gli amanti del caffè: su eBay è disponibile uno sconto imperdibile sulle capsule Kimbo Miscela Napoli, perfette per chi desidera godere del sapore autentico del caffè italiano direttamente a casa propria. Approfittando di questa promozione esclusiva, potrete acquistare 200 capsule scontate del 12%, al prezzo eccezionale di soli 39,90 euro, corrispondenti a soli 20 centesimi a cialda. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Capsule Kimbo miscela Napoli: caratteristiche del buon caffè

La Kimbo Miscela Napoli è una selezione pregiata di Arabica proveniente dal Centro e dal Sud America, con un tocco di Robusta dall’Asia. Caratterizzata da un gusto equilibrato, corposo e dolce, arricchito da leggere note floreali e un delicato aroma di biscotti, questa miscela si adatta perfettamente ai palati più raffinati. Le capsule sono compatibili con le macchine Nespresso per un’esperienza di caffè di alta qualità direttamente a casa vostra. Con un’intensità di 10 su 13, questa miscela promette un gusto deciso e avvolgente ad ogni sorso.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di assaporare il delizioso caffè Kimbo Miscela Napoli con lo sconto del 12% su eBay: acquistate subito 200 capsule al prezzo incredibile di soli 39,90 euro. Le consegne sono gratuite e garantite da un venditore con un’affidabilità comprovata, con un tasso di feedback positivi del 99,5% su più di 195mila recensioni. Non perdete tempo e regalatevi il piacere di una pausa caffè autentica e ricca di gusto.