Capsule Caffè Borbone Nespresso: 400 a soli 0,17 centesimi l'una

Con eBay fai il pieno di caffè risparmiando tantissimo. Se hai una macchina Nespresso, acquista le Capsule Caffè Borbone compatibili a un prezzo formidabile. Oggi ne metti in carrello 400 a soli 0,17 centesimi l’una. Cosa stai aspettando? L’offerta la trovi a questo link. Inoltre, puoi beneficiare del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay. Anche la consegna gratuita è inclusa così come le possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

Capsule Caffè Borbone per Nespresso: tutta la qualità dei chicchi premium

Scegli le Capsule Caffè Borbone Miscela Blu per macchine Nespresso. Confezionate singolarmente, mantengono tutta la qualità dei chicchi premium e la freschezza del chicco appena macinato. Dopo una serie di controlli e test vengono prodotte queste capsule che garantiscono un espresso buono come al bar ad ogni sorso. L’aroma intenso e il gusto persistente contraddistinguono questo prodotto come una vera e propria firma d’autore.

Acquistane 400 a soli 0,17 centesimi l’una. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

