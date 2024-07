CAOS INTERNET, check-in di Ryanair bloccato, problemi per aerei, banche e media: cosa succede?

Se questa mattina avevi provato a prenotare un nuovo volo su Ryanair avrai notato subito che qualcosa non andava. Stesso discorso, e anche peggio, se hai un check-in online da fare per il tuo prossimo viaggio: attualmente il sito è bloccato. La causa è un problema generalizzato alla rete internet mondiale che sta paralizzando banche, trasporti aerei, servizi media e non solo.

Si segnalano voli in ritardo se non addirittura bloccati su diversi scali, come Berlino, Sydney e gran parte degli Stati Uniti d’America, ma sembra che il problema si stia espandendo a macchia d’olio, adesso che anche gli europei si apprestavano a iniziare una nuova giornata di lavoro.

Cosa sta succedendo alla rete internet

Le prime interruzioni sarebbero iniziate intorno all’una di notte ora italiana, per questo il problema inizia ad essere avvertito nel vecchio continente soltanto adesso. La causa però non sarebbe un attacco informatico su scala globale come si temeva inizialmente, ma un malfunzionamento generalizzato alla rete di PC e server Windows in tutto il mondo causato da un aggiornamento difettoso.

CrowdStrike, fornitore di sicurezza informatica, ha diffuso infatti un nuovo update che sta mandando i tilt PC e server di tutto il mondo chiamati a gestire mole di informazioni e applicazioni importanti per la gestione di servizi di ogni tipo. L’impatto non ha risparmiato nessuno: banche, compagnie aree, emittenti televisive, supermercati e molte altre aziende si sono ritrovate con migliaia di computer che non riescono ad avviarsi correttamente.

I primi segnali d’allarme, visto il fuso orario, sono arrivati dall’Australia, ma adesso via via che il giorno è arrivato anche in Europa il problema si sta diffondendo in modo capillare. L’emittente britannica Sky News ha interrotto le sue trasmissioni, mentre la Federal Aviation Administration statunitense afferma che tutti i voli delle compagnie Delta, United e American Airlines sono sospesi a causa di un “problema di comunicazione”. Problemi agli scali segnalati anche in Spagna, Amsterdam, e a Berlino.

Le segnalazioni arrivano a decine anche su Reddit dove centinaia di amministratori di IT lamentano problemi diffusi con l’avvio delle macchine su ecosistema Windows. Dal canto suo, anche se questo è un problema separato, Microsoft sta riscontrando malfunzionamenti con le app della suite Microsoft 365. Qui però il problema pare essere legato alle piattaforme Azure.

Cosa fare con i problemi Ryanair

Dedichiamo un paragrafo a parte per Ryanair, cui malfunzionamenti finiranno per coinvolgere temiamo anche gli utenti italiani. Al momento in cui scriviamo, è attualmente impossibile utilizzare il sito online sia per prenotare nuovi voli sia per effettuare il check-in.

La compagnia assicura che nel caso si avesse un volo prenotato per oggi si potranno completare le procedure di check-in direttamente in aeroporto, naturalmente senza la sovrattassa che solitamente si applica per chi non riesce a completare la procedura online.