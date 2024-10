Canone Rai: ancora una presa in giro sul taglio promesso nel 2025?

Promesso per il 2025, il taglio del Canone Rai questa volta non è presente all’interno del testo della legge di bilancio inviato alle Camere. Ancora l’ennesima presa in giro stanno pensando molti cittadini e altrettanti politici che ora sfrutteranno subito questa possibilità in opposizione.

Si contesta la presunta e ipotizzata incongruenza rispetto alla conferma del taglio annunciata in conferenza stampa il 16 ottobre scorso. Ad averlo annunciato è il Ministro dell’Economia Giorgetti che ha fatto seguito a quanto era stato deciso dal Governo: “È confermata la cosa che abbiamo fatto l’anno scorso“.

Non è mancata nemmeno un po’ di ironia nel descrivere il suo rapporto con Matteo Salvini: “Quel cattivone, con cui tra l’altro vado d’accordo, non mi sembrava particolarmente turbato ieri sera, anzi era soddisfatto per l’impostazione di questa manovra che dà a chi lo merita e soprattutto ai ceti medio bassi“. Peccato però che al momento il taglio del Canone Rai non sia presente nel testo.

Canone Rai: nel 2025 tornerà a 90€

La grande domanda, che è anche una preoccupazione, di tutti è se il Canone Rai l’anno prossimo sarà di 70€ o tornerà a 90€. Una manovra spinta soprattutto dalla Lega. Nonostante le molte polemiche è probabile che il taglio dell’abbonamento radiotelevisivo italiano venga proposto in corsa.

In altre parole, il taglio del Canone Rai potrebbe comunque essere inserito in corsa, durante il percorso parlamentare della legge di bilancio. Quindi non è ancora troppo tardi per sperare a un costo ridotto anche per tutto il 2025. Questa ipotesi non è tanto lontana dalla realtà.

Infatti, sembra proprio che il Ministero dell’Economia Giorgetti abbia stabilito che le spese legate al personale e alle consulenze della Rai non dovranno superare il budget stabilito nel 2023. Pare sia stato programmato un taglio del 2% nel 2026.

In conclusione, ad oggi ancora nessuno sa se il prossimo anno pagheremo il Canone Rai 70€ o 90€. Ai posteri larga sentenza. Ovviamente ricordiamo che esistono dei requisiti che permettono di non pagare il Canone Rai chiedendone l’esenzione.