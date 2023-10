Cam 100MP e display curvo a 120Hz: realme 11 Pro 5G CROLLA del 20%

Solo su Amazon hai la possibilità di trovare una stravolgente offerta in ambito mobile che ha come protagonista il già amatissimo mediogamma Android realme 11 Pro 5G. Forte di uno sconto immediato del 20%, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 302€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per scorgere fin da subito il motivo per cui il device a marchio realme è così amato dal pubblico: è realizzato con materiali di altissimo livello, sfoggia un design che non ha nulla da invidiare ai mediogamma più blasonati e integra una scheda tecnica davvero niente male.

realme 11 Pro 5G è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Nonostante il crollo di prezzo realme 11 Pro 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: un bellissimo pannello curvo super smooth a 120Hz per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione; un potente processore octa core con tanto di velocissimo modem 5G; una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e un modulo fotografico principale da urlo.

Da questo punto di vista, infatti, realme 11 Pro 5G è pronto a regalarti sensazioni uniche e irripetibili con il suo sensore principale da ben 100MP per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Non farti scappare questa spettacolare offerta di Amazon sul device di realme, quest’oggi tuo al prezzo scontato di 302€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.