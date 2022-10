WINDTRE ha lanciato da qualche giorno in occasione della Golden Week la sua PROMO Call Your Country China Box dedicata ai suoi clienti di nazionalità cinese. Questa tariffa ha un prezzo annuale pari a 88,88 euro con attivazione GRATIS, 2 mesi gratuiti ed è attivabile fino al 31 Ottobre 2022.

Call Your Country China Box: i dettagli

La promozione dispone di 88 Giga di internet fino in 4G+ sulla Top Quality Network, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia ed 888 minuti di chiamate dall’Italia verso la Cina. Tutto questo a soli 88,88 euro per 12 mesi. Al termine del primo anno, l’offerta si rinnova mensilmente a 8,88 euro mensili. Inoltre, una volta terminati i Giga disponibili, la navigazione non viene bloccata. Grazie all’opzione gratuita Chat Unlimited sarà possibile continuare a navigare a velocità ridotta pari a 128 kb/s.

Nel costo mensile troviamo inclusi ben 8,1 Giga da utilizzare in tutta Europa grazie agli accordi sul roaming. Inoltre, la promozione è attivabile solo per i clienti nati in Cina. Non è possibile richiedere l’attivazione senza questa caratteristica.

La China Box è disponibile ONLINE e nei Negozi WINDTRE per tutti i nuovi clienti che intendono cambiare gestore oppure che necessitano di una nuova numerazione. Questa tariffa non è attivabile dai già clienti.

Nel canone mensile troviamo anche il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato che ti informa delle chiamate ricevute con telefono spento, non raggiungibile o occupato in altra conversazione oltre all’ascolto della Segreteria Telefonica tramite 4200. Il tutto è compreso senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

La promozione è attivabile sia ONLINE sia nei WINDTRE Store entro il 31 Ottobre 2022, salvo eventuali proroghe. Non è previsto un costo di attivazione, mentre, il costo della SIM è pari a 10 euro una tantum.

La Call Your Country China Box è compatibile con la Super Fibra e dunque permette di avere Giga Illimitati alla massima velocità con internet a casa.

