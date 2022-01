Call of Duty: Warzone, problemi con un mirino

Da qualche anno a questa parte il mondo del videogioco è stato stravolto dai Battle Royale, titoli capaci di lanciare centinaia di giocatori su una mappa di gioco con l'unico obiettivo di vederne soltanto uno come vincitore. Dopo PUBG e Fortnite, anche Activision è sbarcata in questo universo con Call of Duty: Warzone, gioco gratuito che da qualche anno affianca le uscite mensili della serie. Non tutto però va per il verso giusto quando un gioco ha tante variabili: è il caso proprio di Warzone, che si ritrova un mirino di un'arma un po' decentrato.

Il video, pubblicato dall'utente Arbeast21 3 giorni fa, mostra il giocatore mentre spara ad un muro puntando con un determinato mirino che non risulta proprio così centrato, colpendo qualche centimetro sopra al centro effettivo.

Il problema del mirino in Call of Duty: Warzone non sembra essere l'unico

Effettivamente il gioco si mostra nel video qui sopra con un errore che potrebbe anche essere voluto: un utente ha infatti segnalato come il mirino sia impostato per +150m, e quindi tarato per distanze maggiori. All'effettivo però molti altri utenti hanno invece definito questo come un problema vero e proprio, e solo il tempo saprà dircelo (visto che presto Activision dovrà obbligatoriamente sistemarlo).

Le lamentele sono davvero molte e non sembrano diminuire: qualche tempo fa un bug audio segnalato da migliaia di utenti aveva creato problemi in gioco, e ogni settimana c'è sempre qualcosa di nuovo pronto a rompere le uova nel paniere ai giocatori, che in alcuni casi chiedono a gran voce “il prossimo Battle Royale” perché stufi di tutto ciò.

Intanto Activision non demorde, visti gli incassi di Warzone, e continua a cercare di chiudere partnership con altri brand molto famosi: tra tutti spicca la più recente con l'Attacco dei Giganti (Attack on Titan), che ha visto comparire delle skin a tema.