COD Warzone e il crossover a sorpresa con L'Attacco dei Giganti

Activision ha annunciato una speciale iniziativa per l'update mid-season di Call of Duty Vanguard e Warzone: un crossover con l'Attacco dei Giganti, il popolare anime di cui sta andando in onda in questi giorni l'ultima stagione.

Il pacchetto Tracer: Attack on Titan – Levi Edition include infatti una skin ispirata al personaggio di Levi Ackerman, accompagnata da alcune armi speciali, come il Titan Piercer, la lama in grado di affettare i Giganti, e una mossa finale esclusiva tratta direttamente dalla serie animata.

Tra le altre cose, troviamo anche un intro esclusivo per Call of Duty Vanguard e un nuovo MVP Highlight, in entrambi i casi tratti sempre da L'Attacco dei Giganti.

Il pack comprende complessivamente 10 articoli ed ha un costo di 2.400 punti COD: al suo interno troveremo anche il leggendario Historia SMG e il fucile d'assalto Ymir Curse. L'aggiornamento di metà stagione include anche il nuovo operatore Isabella Rosario Dulnuan Reyes e il fucile mitragliatore Welgun, che può essere sbloccato tramite una sfida in-game o un progetto specifico incluso nel pacchetto.

Ci sono novità anche per quanto riguarda le modalità Zombie, con l'introduzione del gameplay classico di sopravvivenza Shi No Numa nel nuovo Obiettivo del Vuoto, oltre a quattro livelli di potenziamenti Artefatto e tre mimetiche aggiuntive.

L'aggiornamento per Vanguard è già disponibile per il download, mentre quello per Warzone arriverà alle 6 del mattino di domani 13 gennaio. Per ulteriori informazioni e tutte le immagini e i dettagli sui relativi update, è possibile visitare il blog ufficiale