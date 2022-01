COD Warzone e un misterioso bug audio: fioccano le segnalazioni

Un thread aperto su Reddit potrebbe far luce su quello che sarebbe un nuovo bug presente in Call of Duty Warzone che rovina le partite dai giocatori.

Come segnalato inizialmente dall'utente Putridzzz, e successivamente confermato anche da altri utenti, pare che ogni tanto l'audio del giocatore venga “smorzato e soppresso” dopo essere riusciti a compiere un'uccisione. Questo comporta naturalmente un notevole svantaggio rispetto agli altri utenti, in particolar modo per coloro che giocano con le cuffie.

COD Warzone e il bug dell'audio attutito: come risolverlo

In attesa che gli sviluppatori facciano luce sulla vicenda, alcuni giocatori si sono già messi in azione per tentare di risolvere la cosa prima di una patch ufficiale.

Nel caso dovesse capitarvi, il consiglio che arriva dalla rete è molto semplice: lanciate una granata stordente nelle vostre vicinanze e lasciate che esploda. In questo modo, l'audio verrà inizialmente attutito dalla botta per poi tornare gradualmente alla normalità.

Inizialmente il bug è stato segnalato solo su console, ma poi sono arrivate conferme anche per la versione PC. Come detto, si tratta di un problema abbastanza fastidioso, specialmente in uno sparatutto multiplayer online, dato che l'audio si rivela fondamentale in più di un'occasione per scovare la posizione del nemico.

Va detto che Call of Duty Warzone, dal lancio dell'aggiornamento Pacific e della mappa Caldera dell'8 dicembre, ha dovuto affrontare diverse problematiche, specialmente su console. Sono tanti i giocatori arrabbiati per una situazione che pare non verrà risolta tanto presto: la speranza è che Activision e gli sviluppatori rispondano il prima possibile per fornire indicazioni circa il supporto prossimo al popolare gioco online.