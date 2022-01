Call of Duty uscirà su PS4 e PS5 almeno fino al 2023, secondo un report

Dopo le parole di Microsoft che, in seguito all'acquisizione di Activision, aveva manifestato l'intenzione di rispettare gli accordi in essere con Sony circa la serie di Call of Duty, arrivano adesso le parole della testata Bloomberg, che afferma che fino al 2023 i nuovi episodi usciranno anche su PS4 e PS5.

Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 e un Black Ops anche su PS4 e PS5, poi cosa succede?

Stando a quanto riferisce il portale, prima che venisse annunciato l'accordo di acquisizione di Activision da parte di Microsoft sulla base di una cifra di 68.7 miliardi di dollari il publisher aveva già stretto accordi per lanciare tre nuovi giochi di Call of Duty sia su PlayStation che Xbox.

Questi tre titoli, senza troppe sorprese, dovrebbero essere Modern Warfare 2, previsto per la fine di quest'anno, un nuovo Black Ops da Treyarch nel 2023 e soprattutto Warzone 2, anch'esso previsto il prossimo anno.

L'indiscrezione, che arriva da una fonte autorevole, conferma quelle che sono le intenzioni ufficiali di Microsoft che, tramite Phil Spencer, aveva fatto sapere di voler onorare gli accordi già presi da Activision, anche se questo significa continuare a lanciare Call of Duty su piattaforme PlayStation.

Ovviamente è un discorso che riguarderà i nuovi giochi della saga almeno fino al 2023, anno in cui è prevista inoltre la chiusura dell'acquisizione di Activision, che dovrebbe avvenire entro giugno. Dopo probabilmente si faranno altre valutazioni e non è da escludere che dal 2024 le cose possano cambiare, con Warzone 2 che continuerà ad essere supportato anche su PlayStation ma con eventuali nuovi episodi, che dovrebbero perdere la cadenza annuale, da lanciare solo su piattaforme Xbox.