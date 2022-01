Arriva l'attesa risposta di Sony sull'accordo tra Xbox e Activision

È finalmente arrivata la tanto attesa risposta di Sony sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il gigante giapponese, dopo aver sofferto un crollo in borsa nella giornata dell'annuncio, vede adesso i suoi titoli in ripresa e offre il suo commento sull'affare che porterà il publisher alla corte di Xbox.

“Ci aspettiamo che Microsoft rispetti gli accordi contrattuali e continui a garantire che i giochi Activision saranno multipiattaforma.”

Sono le parole pronunciate da un portavoce della compagnia nipponica al Wall Street Journal.

La risposta di Sony garantisce l'arrivo dei giochi Activision su PS4 e PS5 anche in futuro?

Come spesso accade in questi casi, la dichiarazione è molto generica e non entra specificatamente nel dettaglio. È molto probabile che il portavoce si riferisca all'accordo di esclusività di alcuni contenuti aggiuntivi della serie di Call of Duty con le piattaforme PlayStation. Una partnership che pare sia stata stretta a lungo termine e di cui non si conosce al momento la scadenza.

Per esemplificare: Call of Duty Modern Warfare, lanciato nel 2019, ha visto il debutto di una modalità Special Ops Survival che è stata esclusiva PS4 per un anno. Black Ops Cold War, nel 2020, includeva una modalità Zombie in esclusiva PlayStation per un tempo limitato. Anche per il recente Call of Duty Vanguard sono previsti dei bonus esclusivi non presenti su PC e Xbox.

Guardando alle dichiarazioni di Microsoft in tal senso e anche al recente passato non sembrano esserci pericoli: dopo l'acquisizione di Bethesda, Xbox ha rispettato gli accordi in essere lanciando Deathloop in esclusiva temporale per PlayStation 5. E farà la stessa cosa in primavera con Ghostwire Tokyo. Inoltre, viene ancora garantito il supporto per i giochi già esistenti su piattaforme Sony, come Fallout 76 e The Elder Scrolls Online.

Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha già dichiarato che non intende allontanare la community di Call of Duty dalle piattaforme PlayStation. Questo potrebbe però valere soltanto per i giochi già esistenti o i titoli persistenti come Warzone.

Del resto, l'esempio Bethesda ci ha insegnato anche un'altra cosa: se da una parte sono stati rispettati contratti e accordi ed è stato garantito il supporto sui giochi già usciti, i prossimi progetti futuri della compagnia, come Starfield, Redfall e The Elder Scrolls 6 verranno lanciati in esclusiva per Xbox e PC.

Un rapporto pubblicato da Bloomberg subito dopo la diffusione della notizia ha “confermato” che intenzione di Microsoft è quella di realizzare dei giochi Activision in esclusiva per Xbox, ma alcuni di questi potrebbero continuare ad uscire per PlayStation. Che ci sia anche Call of Duty?