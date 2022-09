Call of Duty sarà esclusiva Xbox o uscirà ancora su PlayStation?

Microsoft si impegna a mantenere Call of Duty su piattaforme PlayStation per diversi anni ancora anche oltre gli accordi di marketing già esistenti tra Sony e Activision. A ribadirlo è stato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, che ricorda una lettera scritta lo scorso gennaio a Jim Ryan, capo di PlayStation.

In una dichiarazione ai microfoni di The Verge, l’esecutivo di casa Redmond ha spiegato che a gennaio è stato consegnato un accordo firmato a Sony con cui Microsoft si impegnava a garantire la presenza di Call of Duty su console PlayStation, con parità di funzionalità e contenuto, per almeno diversi anni dopo oltre l’attuale contratto della casa giapponese.

Phil Spencer ha definito questo accordo come qualcosa che va ben oltre le tipiche offerte che si fanno nel settore dei videogiochi.

Call of Duty ancora su PlayStation anche dopo l’acquisizione di Activision?

Il banco, ovviamente, è la proposta di acquisizione di Activision annunciata da Microsoft qualche mese fa sulla base di un accordo trovato vicino ai 70 miliardi di dollari. Il colosso di Redmond si è subito impegnato a rassicurare la concorrenza, PlayStation in primis, circa la presenza su PlayStation dei franchise più popolari, Call of Duty in primis, anche dopo la formalizzazione dell’affare.

Non è chiaro per quanti anni Microsoft si sia impegnata a garantire l’uscita dei nuovi capitoli della serie anche su PS4, PS5 ed eventuali altre piattaforme PlayStation. Bloomberg aveva parlato di release assicurate per almeno i prossimi due anni, ma le parole di Spencer lasciano intendere un lasso di tempo superiore.

È chiaro che l’impegno non nasce solamente sotto la prospettiva del fair play e di assicurare un pubblico vasto ad una saga estremamente popolare, ma serve anche ad allievare i timori delle autorità di regolamentazione che stanno analizzando l’accordo tra Microsoft e Activision per capire se dare semaforo verde all’operazione.

Call of Duty, uno dei giochi più popolari e giocati al mondo, specialmente proprio su console PlayStation, è uno degli argomenti del dibattito. Di recente, le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno chiesto a Microsoft e Activision chiarezza su come verranno gestite le cose dopo l’acquisizione: in caso contrario, l’indagine attualmente in corso passerà ad una fase approfondita.

Nel frattempo, Microsoft pensa al futuro e ha confermato che Call of Duty, Overwatch, Diablo e gli altri franchise popolari Activision entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass in pianta stabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.