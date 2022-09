Call of Duty gratis su Xbox Game Pass insieme a Overwatch e Diablo

Call of Duty, Overwatch e Diablo arriveranno gratis su Xbox Game Pass. Lo ha confermato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, nel corso di un intervento sul blog ufficiale in cui ha chiarito le intenzioni della compagnia dopo che verrà formalizzata l’acquisizione di Activision Blizzard.

Il post è arrivato subito dopo la notizia che l‘ente per la regolamentazione della concorrenza nel Regno Unito ha richiesto ulteriori chiarimenti circa gli obiettivi di Redmond con la fusione, dicendosi preoccupato dai potenziali effetti ai danni della concorrenza, Sony PlayStation in primis.

Call of Duty, Overwatch e Diablo su Xbox Game Pass, ma non saranno esclusive

Per la prima volta da quando è stata annunciata l’intenzione di acquisire Activision, Phil Spencer ha parlato nello specifico dell’intenzione di portare i titoli del publisher, includendo saghe famose come Call of Duty, Overwatch e Diablo, nel catalogo di Xbox Game Pass.

L’esecutivo di casa Redmond, cercando di sgonfiare la preoccupazione delle autorità di regolamentazione, ha inoltre ribadito che non ha intenzione di rendere questi franchise delle esclusive per le piattaforme Xbox, a cominciare da Call of Duty.

“Ci impegniamo a rendere disponibile la stessa versione di Call of Duty su PlayStation lo stesso giorno in cui il gioco verrà lanciato altrove“

Spencer ha poi spiegato che tra gli obiettivi dell’acquisizione vi è non solo l’intenzione di far crescere Game Pass, descritto come una piattaforma pensata per rendere i giochi più convenienti e dare maggior possibilità di scelta ai giocatori di tutto il mondo, ma anche di espandersi nel mercato dei titoli mobile e su PC, dove Activision Blizzard vanta una forte esperienza.

La proposta di acquisizione è al momento al voglio delle varie autorità di regolamentazione mondiali. Notizia di oggi è l’ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Regno Unito, che potrebbe altresì ordinare ulteriori indagini che potrebbero rallentare la chiusura dell’affare.

Microsoft dovrebbe acquisire Activision Blizzard entro giugno 2023 sulla base di un accordo stimato vicino ai 70 miliardi di dollari.

